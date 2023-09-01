Семенов Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1896

Сын: Семенов Трофим Абрамович

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Семенов Александр Абрамович

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Миланья Абрамовна

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Анисия Абрамовна

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Смерть
Неизвестно
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