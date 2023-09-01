Семенов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1896
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Семенов Александр Абрамович
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Миланья Абрамовна
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Анисия Абрамовна
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Смерть
Неизвестно