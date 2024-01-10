Алимова Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алимов Аббяс

Рождение ребёнка
04.02.1941

Дочь: Рэфика

Отец ребёнка: Алимов Аббяс

Рыбушкино
Рождение ребёнка
05.02.1947

Дочь: Саберова Рǝшидǝ

Отец ребёнка: Алимов Аббяс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Абдулбари Аббясович

Отец ребёнка: Алимов Аббяс

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Ансяр Аббясович

Отец ребёнка: Алимов Аббяс

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алимов Аббяс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Аббяс

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