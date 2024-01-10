Алимова Амина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алимов Аббяс
Рождение ребёнка
04.02.1941
Дочь: Рэфика
Отец ребёнка: Алимов Аббяс
Рыбушкино
Рождение ребёнка
05.02.1947
Дочь: Саберова Рǝшидǝ
Отец ребёнка: Алимов Аббяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Абдулбари Аббясович
Отец ребёнка: Алимов Аббяс
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алимов Аббяс
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алимов Аббяс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алимов Аббяс