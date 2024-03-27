Алимов Аббяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Аббяс

Место рождения

Рыбушкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.08.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Абдулбари Аббясович

Мать ребёнка: Алимова Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Ансяр Аббясович

Мать ребёнка: Алимова Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Амина

Рождение ребёнка
22.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова Амина

Рождение ребёнка
04.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова Амина

Рождение ребёнка
05.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова Амина

Смерть
21.08.1966

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