Алимов Аббяс
Место рожденияРыбушкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.08.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Абдулбари Аббясович
Мать ребёнка: Алимова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алимова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Амина
Рождение ребёнка
22.01.1936
Рождение ребёнка
04.02.1941
Рождение ребёнка
05.02.1947
Смерть
21.08.1966