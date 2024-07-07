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Наймушин Иван Николаевич

Место рождения

Бачумово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1897

Дата смерти

18.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Наймушин Николай Романович

Мать: Наймушина Ксения Ивановна

Бачумово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймушина Акулина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наймушин Константин Иванович

Мать ребёнка: Наймушина Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Наймушин Герман Иванович

Мать ребёнка: Наймушина Акулина Алексеевна

Смерть
18.07.1944
Прибалтика

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