Наймушин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти18.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наймушина Акулина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наймушин Константин Иванович
Мать ребёнка: Наймушина Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Наймушина Акулина Алексеевна
Смерть
18.07.1944
Прибалтика