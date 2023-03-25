Полухина (Столярова) Анна Егоровна
Место рождениядеревня Ивановка
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ивановка
Бракосочетание
1918
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.03.1919
Сын: Полухин Василий Антонович
Отец ребёнка: Полухин Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно