Полухина (Столярова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина (Столярова) Анна Егоровна

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Место рождения

деревня Ивановка

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ивановка
Бракосочетание
1918

Муж: Полухин Антон Васильевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Полухин Василий Антонович

Отец ребёнка: Полухин Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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