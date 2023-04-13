Гарбуз Ефросинья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти27.01.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1866
Причина смерти: старость