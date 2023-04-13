Гарбуз Ефросинья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбуз Ефросинья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

27.01.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гарбуз Петр Емельянович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гарбуз Семен Емельянович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1866
Причина смерти: старость
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