Сергей Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

С 1914 по 1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: Аверкова Надежда Васильевна

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