(Чернова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернова) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1930

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.05.1955

Дочь: Чернова Люмила Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Чернова Вера Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Александр Сергеевич

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