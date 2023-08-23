(Чернова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1955
Дочь: Чернова Люмила Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Чернова Вера Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно