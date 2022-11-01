Туголукова Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуголукова Анна Трофимовна

Туголукова Анна Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

?.11.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.11.2022
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close