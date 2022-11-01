Туголукова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти?.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.11.2022
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine