Федоренко Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1888 ст.
Дочь: Сивчик Маланья Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.
Дочь: Куприянова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.
Дочь: Федоренко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.
Дочь: Федоренко Софья Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
04.09.1901 ст.
Дочь: Федоренко Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.
Дочь: Шрам Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.
Сын: Федоренко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно