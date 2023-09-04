Федоренко Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1888 ст.

Дочь: Сивчик Маланья Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.

Дочь: Куприянова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.

Дочь: Федоренко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.

Дочь: Федоренко Софья Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1901 ст.

Дочь: Федоренко Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.

Дочь: Шрам Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.

Сын: Федоренко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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