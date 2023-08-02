Салмахчиях (Салмахулах) София
Место рожденияКрымская гречанка
Дата рождения1753
Дата смертиОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Крымская гречанка
Рождение ребёнка
1774
Сын: Салмахуллах Левтер
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Крымский урум
Рождение ребёнка
1777
Сын: Салмахуллах Фёдор
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Крымский грек
Рождение ребёнка
1785
Сын: Салмахулах Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Крымский урум
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Крымский грек
Рождение ребёнка
1794
Сын: Салмахулах Сотир
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Салмахуллах Марко
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Салмахулах Диреди
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Салмахуллах Пандели
Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий
Смерть
Около 1840