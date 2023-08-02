Салмахчиях (Салмахулах) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмахчиях (Салмахулах) София

Место рождения

Крымская гречанка

Дата рождения

1753

Дата смерти

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Крымская гречанка
Рождение ребёнка
1774

Сын: Салмахуллах Левтер

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Крымский урум
Рождение ребёнка
1777

Сын: Салмахуллах Фёдор

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Крымский грек
Рождение ребёнка
1785

Сын: Салмахулах Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Крымский урум
Рождение ребёнка
1791

Сын: Салмахуллах Юрий (Ери)

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Крымский грек
Рождение ребёнка
1794

Сын: Салмахулах Сотир

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Рождение ребёнка
1799

Сын: Салмахуллах Марко

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Рождение ребёнка
1803

Сын: Салмахулах Диреди

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Рождение ребёнка
1809

Сын: Салмахуллах Пандели

Отец ребёнка: Салмачиях Дмитрий

Смерть
Около 1840
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