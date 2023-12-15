Боголюбова Виталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбова Виталина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.?

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1990

Сын: Боголюбов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Боголюбов Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
08.02.1992

Дочь: Боголюбова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Боголюбов Алексей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боголюбов Алексей Валерьевич

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