Боголюбова Виталина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1990
Сын: Боголюбов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Боголюбов Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
08.02.1992
Дочь: Боголюбова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Боголюбов Алексей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно