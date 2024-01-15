Кунин Гдалий
Место рожденияГомель
Дата рождения1912
Дата смертиПосле 1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Гомель
Бракосочетание
1944
Жена: Кунина Галина Николаевна
Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кунина Галина Николаевна
Смерть
После 1972
Ленинград