Кунин Гдалий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунин Гдалий

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Место рождения

Гомель

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель
Бракосочетание
1944

Жена: Кунина Галина Николаевна

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кунина Галина Николаевна

Смерть
После 1972
Ленинград
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