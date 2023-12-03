Семенникова (Ваганова) Александра Ивановна
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваганов Иван Иванович
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1924
Сын: Семенников Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Семенников Константин
дер Филинская Сямженский район Жиховский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно