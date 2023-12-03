Семенникова (Ваганова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменникова (Ваганова) Александра Ивановна

Семенникова (Ваганова) Александра Ивановна

Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов Иван Иванович

Мать: Ваганова Мария Николаевна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семенников Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Семенников Константин

дер Филинская Сямженский район Жиховский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенников Константин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close