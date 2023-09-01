Neroslavski (Ершова) Vera Markovna
Место рожденияАндреаполь
Дата рождения1886
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреаполь
Рождение ребёнка
1911
Сын: Neroslavski Boris Семенович
Отец ребёнка: Нерославский Семен Исаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Neroslavsky Isaak Семенович
Отец ребёнка: Нерославский Семен Исаевич
Рождение ребёнка
10.10.1915
Сын: Neroslavsky Lev Семенович
Отец ребёнка: Нерославский Семен Исаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно