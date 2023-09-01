Neroslavski (Ершова) Vera Markovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNeroslavski (Ершова) Vera Markovna

Neroslavski (Ершова) Vera Markovna

Место рождения

Андреаполь

Дата рождения

1886

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреаполь
Рождение ребёнка
1911

Сын: Neroslavski Boris Семенович

Отец ребёнка: Нерославский Семен Исаевич

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Neroslavsky Isaak Семенович

Отец ребёнка: Нерославский Семен Исаевич

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Neroslavsky Lev Семенович

Отец ребёнка: Нерославский Семен Исаевич

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close