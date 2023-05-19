(Жукова) Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Жуков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Жуков Иван Васильев
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Василий Иванов
Смерть
Неизвестно