(Жукова) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жукова) Анна Николаева

(Жукова) Анна Николаева

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Жуков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Жуков Иван Васильев

Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close