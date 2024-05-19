Кормишина (Родионова) Валентина Михайловна 09.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кормишина (Родионова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормишин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
20.09.1965

Дочь: Синичкина (Кормишина) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кормишин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
04.10.1965

Сын: Кормишин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кормишин Анатолий Александрович

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