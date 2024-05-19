Кормишина (Родионова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1965
Дочь: Синичкина (Кормишина) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кормишин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1965
Сын: Кормишин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кормишин Анатолий Александрович