Михайлова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1984

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Алексеевич

г. Тихвин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Алексеевич

г. Тихвин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Александр Алексеевич

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