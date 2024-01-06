Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Трофимович

Смерть
Неизвестно
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