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Плесовских Сергей Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Плесовских Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плесовских Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно