Плесовских Сергей Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Плесовских Иван Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Плесовских Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно