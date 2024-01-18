Ерегин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти08.03.1907 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Ерегин Семен Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1885 ст.
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна
Запись № 20 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#251
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Ерегин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Дочь: Христина Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Сын: Ерегин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Сын: Ерегин Иван Александрович
Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Сын: Ерегин Никифор Александрович
Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегина Любовь Осиповна
Смерть
08.03.1907 ст.
выписка из мет.книг от воспаления легких