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Ерегин Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

08.03.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Ерегин Семен Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1885 ст.

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 20 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#251
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Ерегин Николай Александрович

Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Дочь: Христина Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Сын: Ерегин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Ерегин Иван Александрович

Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Ерегин Никифор Александрович

Мать ребёнка: Ерегина Любовь Осиповна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Любовь Осиповна

Смерть
08.03.1907 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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