Фёдор Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Якимов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.05.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1803

Отец: Яким Иванов

Мать: Анна Архипова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 08.03.1803 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Якима Иванова жена Анна Архипова родила сына Феодора которой крещен 10го дня священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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