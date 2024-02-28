Фёдор Якимов
Место рождения
Дата рождения08.05.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1803
Отец: Яким Иванов
Мать: Анна Архипова
МК-1803 08.03.1803 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Якима Иванова жена Анна Архипова родила сына Феодора которой крещен 10го дня священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно