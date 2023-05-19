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Подзолкин Василий Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.04.1863

Дата смерти

19.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1863

Отец: Подзолкин Петр Федотович

Мать: Подзолкина Марфа Евдокимовна

Бракосочетание
18.10.1891

Жена: Подзолкина Ксения Мефодиевна

Рождение ребёнка
25.09.1894

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Подзолкина Ксения Мефодиевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Подзолкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Подзолкина Ксения Мефодиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1922
Причина смерти: холера
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