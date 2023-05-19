Подзолкин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения12.04.1863
Дата смерти19.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1863
Бракосочетание
18.10.1891
Рождение ребёнка
25.09.1894
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Подзолкина Ксения Мефодиевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Подзолкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Подзолкина Ксения Мефодиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1922
Причина смерти: холера