Бахтиярова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтиярова Нина Михайловна

Бахтиярова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтияров Руслан Агиянович

Отец ребёнка: Бахтияров Агиян Сабирзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтияров Рустам Агиянович

Отец ребёнка: Бахтияров Агиян Сабирзянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтияров Агиян Сабирзянович

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