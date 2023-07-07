Старостина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Старостин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Старостин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Дмитрий

Смерть
Неизвестно