Риккенен Андрей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1899
Бракосочетание
02.11.1922
Рождение ребёнка
12.04.1924
Дочь: (Риккинен) Сайма Андреевна
Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: (Риккинен) Хельми Андреевна
Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна
Смерть
Неизвестно