Риккенен Андрей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРиккенен Андрей Абрамович

Риккенен Андрей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1899

Отец: Риккенен Абрам Андреевич

Мать: Риккинен (Хеймонен) Вальборга Ивановна

Бракосочетание
02.11.1922

Жена: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна

Рождение ребёнка
12.04.1924

Дочь: (Риккинен) Сайма Андреевна

Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: (Риккинен) Хельми Андреевна

Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.