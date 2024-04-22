Максаков Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максаков Егор Алексеевич

Место рождения

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Максакова Наталья Васильевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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