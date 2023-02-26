SCHOENDORF Jean Michel
Место рожденияOrmersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения1669
Дата смерти11.12.1744
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Schoendorff Nicolas
Мать: Schoendorf Catherine
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
Prêtre
Работа или профессия
Неизвестно
boucher
Смерть
11.12.1744
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE