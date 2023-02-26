SCHOENDORF Jean Michel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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SCHOENDORF Jean Michel

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Место рождения

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

1669

Дата смерти

11.12.1744

Пол

Мужской

Отец

1627 г.р.

Мать

Около 1631 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Schoendorff Nicolas

Мать: Schoendorf Catherine

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
Prêtre
Работа или профессия
Неизвестно
boucher
Смерть
11.12.1744
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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