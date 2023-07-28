Перова Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения04.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892
Отец: Перов Семен Иосифович
Мать: Перова Наталья Федотовна
Рождение, крещение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
05.07.1892
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Родители Восприемниками: при крещении были деревни Любимки прихода села Нарышкина государственный крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно