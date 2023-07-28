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Перова Прасковья Семеновна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892

Отец: Перов Семен Иосифович

Мать: Перова Наталья Федотовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
05.07.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Родители Восприемниками: при крещении были деревни Любимки прихода села Нарышкина государственный крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно