Перова (Микульшина) Наталья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Микульшина) Наталья Федотовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.08.1857

Дата смерти

10.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №69, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
09.08.1857
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Климонт Борисов [Косматов, родной брат Марфы] и Татьяна Данилова [в замужестве Микульшина] Никольская церковь, село Пиковы ... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1887

Дочь: Перова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1889

Дочь: Перова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №76, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: Перова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Варварина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №107, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Семен Иосифович

Смерть
10.09.1913
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от слабости старческой Смерть, похороны: запись о смерти №47, метрическая книга за 1913 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похо... Показать все
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