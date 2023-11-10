Перова (Микульшина) Наталья Федотовна
Место рождения
Дата рождения08.08.1857
Дата смерти10.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
08.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение, крещение: запись о рождении №69, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
09.08.1857
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Климонт Борисов [Косматов, родной брат Марфы] и Татьяна Данилова [в замужестве Микульшина] Никольская церковь, село Пиковы ... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1887
Дочь: Перова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1889
Дочь: Перова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №76, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1892
Дочь: Перова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Варварина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Перов Семен Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №107, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1913
Умерла от слабости старческой Смерть, похороны: запись о смерти №47, метрическая книга за 1913 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похо... Показать все