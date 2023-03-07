Пальцева (Носова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальцева (Носова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Носов Иван

Мать: Носова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пальцев Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пальцев Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пальцев Борис Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальцев Борис Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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