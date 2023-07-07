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Савёлов Владимир Павлович
Савёлов Владимир Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1893
Пол
Мужской
Отец
Савёлов Павел Николаевич
1854 г.р.
Мать
Савёлова (Паршенская) Екатерина Филадельфовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Савёлов Павел Николаевич
Мать:
Савёлова Екатерина Филадельфовна
Смерть
1893
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