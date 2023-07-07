Савёлов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавёлов Владимир Павлович

Савёлов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Савёлов Павел Николаевич

Мать: Савёлова Екатерина Филадельфовна

Смерть
1893