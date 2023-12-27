Конякин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конякин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1958

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1958

Отец: Конякин (Коньяк) Михаил

Мать: Чернова Нина Дмитриевана

Рождение ребёнка
27.06.1980

Сын: Конякин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Конякина (Моствиенко) Елена Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1982

Сын: Конякин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Конякина (Моствиенко) Елена Михайловна

Смерть
2006

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