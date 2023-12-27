Конякин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1958
Дата смерти2006
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1958
Отец: Конякин (Коньяк) Михаил
Мать: Чернова Нина Дмитриевана
Рождение ребёнка
27.06.1980
Сын: Конякин Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Конякина (Моствиенко) Елена Михайловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1982
Сын: Конякин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Конякина (Моствиенко) Елена Михайловна
Смерть
2006