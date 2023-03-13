Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Михаилъ
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Трофимъ
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова