Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

1762 г.р.
1768 г.р.
1771 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Михаилъ

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Трофимъ

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

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