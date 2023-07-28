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Bruun (von Dieterichs) Emma

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Дитерихс (von Dieterichs) Карл Иванович

Мать: Von Dieterichs Amalia

Одесса, Одеська область