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Bruun (von Dieterichs) Emma
Bruun (von Dieterichs) Emma
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Место рождения
Одесса
, Одеська область
Дата рождения
1817
Пол
Женский
Отец
Дитерихс (von Dieterichs) Карл Иванович
1778 г.р.
Мать
Von Dieterichs (Von Schoten) Amalia
Около 1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Дитерихс (von Dieterichs) Карл Иванович
Мать:
Von Dieterichs Amalia
Одесса
, Одеська область
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