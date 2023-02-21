Шеров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеров Михаил

Шеров Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1981

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981

Отец: Шеров Николай

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close