Матяшова (Бесчастная) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матяшова (Бесчастная) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.01.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: Бесчастная Дора Нестеровна

Рождение ребёнка
27.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.1990
Петровское
Причина смерти: Убийство
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