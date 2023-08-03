Матяшова (Бесчастная) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.01.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
27.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.1990
Петровское
Причина смерти: Убийство