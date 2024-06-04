Трошин (Козлов) Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Козлов Григорий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Герасимова (Трошина) Акилина Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1888