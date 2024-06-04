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Трошин (Козлов) Филипп Григорьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Козлов Григорий Иванов

Мать: Козлова Федосья Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Козлов Василий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Герасимова (Трошина) Акилина Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1888
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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