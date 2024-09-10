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Ионычев Феодор Абрамов

Место рождения

Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Осуждение
23.11.1881
Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
305З7. IОНЫЧЕБЪ, Ѳедоръ Абрамовъ (онъ же Царьковъ). Крест. Горбатов. у., Олеіевской в., д. Оринки (хлѣбопашецъ), 25 л..; при оворенъ Нижегород. Окр. С. (во 2 разъ), 1 10 152, 1637, 1612 и 1 отд. 1647 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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