Ионычев Феодор Абрамов
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
23.11.1881
305З7. IОНЫЧЕБЪ, Ѳедоръ Абрамовъ (онъ же Царьковъ). Крест. Горбатов. у., Олеіевской в., д. Оринки (хлѣбопашецъ), 25 л..; при оворенъ Нижегород. Окр. С. (во 2 разъ), 1 10 152, 1637, 1612 и 1 отд. 1647 ... Показать все
Смерть
Неизвестно