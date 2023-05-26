Журкович Михаил Николаевич
Место рожденияРусское
Дата рождения30.06.1924
Дата смерти13.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1924
Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.01.1945
Pułaczów, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Польша, Келецкое воеводство, м. Пулачув; Область Государственных Интересов Германии, Пулачув; Польша, Келецкое воев., д. Пулачув