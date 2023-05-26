Журкович Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журкович Михаил Николаевич

Место рождения

Русское

Дата рождения

30.06.1924

Дата смерти

13.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1924

Отец: Журкович Николай Тимофеевич

Мать: Гуркина Пелагея Анисимовна

Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.01.1945
Pułaczów, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Польша, Келецкое воеводство, м. Пулачув; Область Государственных Интересов Германии, Пулачув; Польша, Келецкое воев., д. Пулачув
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