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Рыбин Иван Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1768 или 1778 г.р.

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.04.1811

Сын: Рыбин Еремей Иванович

Мать ребёнка: Рыбина Акилина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Рыбина Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Рыбина Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1819

Дочь: Рыбина Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Рыбина Акилина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Сын: Рыбин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Акилина Ивановна

Смерть
Около 1830