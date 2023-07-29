Рыбин Иван Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 30.04.1811
Мать ребёнка: Рыбина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Рыбина Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Рыбина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1819
Дочь: Рыбина Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Рыбина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Акилина Ивановна
Смерть
Около 1830