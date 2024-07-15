Решетников Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетников Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Решетникова) Степанида Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Дочь: Маркова (Решетникова) Фёкла Петровна
Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Николаевна
Смерть
Неизвестно