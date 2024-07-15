Решетников Пётр Фёдорович 15.01.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Решетников Пётр Фёдорович

Место рождения

Калугина, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1889

Отец: Решетников Фёдор Егорович

Мать: Решетникова (Носелова) Агафия Филипповна

Калугина, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетников Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Решетникова) Степанида Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Дочь: Маркова (Решетникова) Фёкла Петровна

Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Николаевна

Калугина, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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