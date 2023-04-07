Аверьянов Петр Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Елисей Аверьянович
Мать: Агафья Прохоровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Аверьянов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Аверьянова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Аверьянова Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно