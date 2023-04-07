Аверьянов Петр Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянов Петр Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Елисей Аверьянович

Мать: Агафья Прохоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Аверьянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Аверьянова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Аверьянова Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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