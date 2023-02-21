Шаманина Домна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евфросинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Агриппина Прокопьевна
Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Шаманин Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Шаманин Даниил Прокопьевич
Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Шаманин Родион Прокопьевич
Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно