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Шаманина Домна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1830

Муж: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евфросинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Агриппина Прокопьевна

Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шаманин Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаманин Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шаманин Родион Прокопьевич

Отец ребёнка: Шаманин Прокопий Фёдорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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