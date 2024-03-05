Беляева (Юртайкина) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Юртайкина) Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1936

Сын: Беляев Александр Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1937

Дочь: Редрова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1938

Дочь: Ниязова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кресс Нина Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Павел Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич

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