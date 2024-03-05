Беляева (Юртайкина) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1936
Сын: Беляев Александр Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1937
Дочь: Редрова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1938
Дочь: Ниязова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кресс Нина Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Иван Николаевич