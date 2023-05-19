Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Казинцева Валентина Александровна
Казинцева Валентина Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Чехов
, Чехов, Московская область
Дата рождения
1933
Пол
Женский
Отец
Казинцев Александр Николаевич
1911 г.р.
Мать
Казинцева (Назарова) Антонина Петровна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Казинцев Александр Николаевич
Мать:
Казинцева Антонина Петровна
Чехов
, Чехов, Московская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия