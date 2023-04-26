Корнилов Николай Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнилов Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно