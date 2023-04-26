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Корнилов Николай Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Параскева Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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