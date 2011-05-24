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Värat Oskar
Värat Oskar
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Место рождения
Селисте
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Дата рождения
02.11.1935
Дата смерти
24.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Värat (Kumm) ?
Дети
Agar Maia
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Селисте
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
?.10.1967
Жена:
Värat ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Agar Maia
Мать ребёнка:
Värat ?
Смерть
24.05.2011
Синди
, Tori vald, Pärnu maakond
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