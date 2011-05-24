Värat Oskar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVärat Oskar

Värat Oskar

Место рождения

Селисте, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

02.11.1935

Дата смерти

24.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Селисте, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
?.10.1967

Жена: Värat ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Agar Maia

Мать ребёнка: Värat ?

Смерть
24.05.2011
Синди, Tori vald, Pärnu maakond