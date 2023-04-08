Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1951
Сын: Иван
Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно