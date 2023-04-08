Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор

Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1951

Сын: Иван

Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Холстова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холстова Мария Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close