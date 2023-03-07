Зайцева (Прайнова) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1909
Сын: Зайцев Иван Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1911
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно