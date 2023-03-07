Зайцева (Прайнова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Прайнова) Евдокия Александровна

Зайцева (Прайнова) Евдокия Александровна

avatar

Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Зайцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1909

Сын: Зайцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1911

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close